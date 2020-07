Ja na strachy jestem odporny. Nie tacy już mnie straszyli i to prawie od urodzenia.

Cześć, Polaku, płci obojga. No i co powiesz o tej ostatniej niedzieli? Jak ci się to tango podobało? Bardzo jestem ciekaw, kogo wybrałeś. Mamy noc z niedzieli na poniedziałek. 12 na 13 lipca. Stary dziadyga ze mnie, urodzony za czasów przedwojennego prezydenta Ignacego Mościckiego, ale przyłączam się dziś do młodych, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego. I tych starszych, którzy też mają dość. Nazywania nas ideologią, a nie ludźmi. Pozbawiania nas „polskiej duszy” – cokolwiek by to miało znaczyć.