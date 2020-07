Kaczyński: Sytuacja w polskich mediach powinna ulec zmianie

Prezes PiS udzielił wywiadu PAP. „Odnieśliśmy zwycięstwo, które można określić jako zwycięstwo programowe. Prezydent Duda reprezentował bowiem pewien program – i ten już zrealizowany, ale także ten zapowiadany” – mówił Kaczyński.

Prezes PiS: To była walka jeden przeciwko wszystkim

„Wygraliśmy mimo walki na zasadzie jeden przeciwko wszystkim, przy niezwykle ostrej kampanii, często łamiącej wszelkie zasady. Dlatego to zwycięstwo bardzo mnie cieszy. Działał potężny, wydaje nam się, że także inspirowany z zewnątrz, front medialny, a także front różnego rodzaju nadużyć, łamania prawa. Polegał przede wszystkim na masowym niszczeniu banerów z wizerunkiem Andrzeja Dudy, a reakcja na to ze strony odpowiednich służb był bardzo słaba” – mówił w wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił, że sytuacja w polskich mediach powinna ulec zmianie, ale zapewnił, że PiS nie zrobi niczego co godziłoby w wolność mediów. „Odnieśliśmy zwycięstwo, które można określić jako zwycięstwo programowe. Prezydent Duda reprezentował bowiem pewien program – i ten już zrealizowany, ale także ten zapowiadany. Druga strona – co stało się już pewną tradycją - miała w gruncie rzeczy do zaproponowania tylko to, że zniszczy Prawo i Sprawiedliwość” – mówił Kaczyński.

Podkreślał, że „prezydent jest świetnym mówcą, świetnie czuje się wśród ludzi i wykorzystał to w pełni”. Zachwalał też premiera: „bywało, że odwiedzał 11 powiatów jednego dnia. To było zadanie trudne fizycznie, ale premier ma kondycję sportowca, mimo że w wieku nie jest już sportowym”. Oraz posłów, senatorów i samorządowców PiS, „a także osób, które nie pełnią jakichś funkcji, są w centrali, albo ludzi, którzy postanowili się zaangażować ten jeden raz”. „Razem to była mocna armia, która dużo zdziałała” – podsumował kampanię PiS.

Kaczyński uważa, że Polska jest krajem z największą wolnością słowa w Europie: „W Polsce nikt nikomu nie ogranicza żadnych praw, począwszy od wolności słowa. Ona jest w Polsce prawdopodobnie mocniejsza niż w jakikolwiek innym kraju w Europie. Nikt nie ogranicza wolności demonstracji, nikt nie ogranicza swobód odnoszących się do demonstrowania różnego rodzaju stylów życia. Nie ma też niczego, co by godziło w mechanizmy demokratyczne. Znaczna część władzy w Polsce znajduje się w rękach opozycji. Twierdzenie, że w Polsce ktoś nastaje na demokrację czy na wolności obywatelskie jest zupełnie oderwane od rzeczywistości”.

KO składa protest wyborczy do SN

Komitet wyborczy Koalicji Obywatelskiej zamierza wnieść do Sądu Najwyższego protest wyborczy w związku z tym, że za granicą kilkaset tysięcy głosów wyborców zostało pozbawionych prawa do głosowania – oświadczył poseł Cezary Tomczyk. „Płyną do nas informacje z kurortów, że zabrakło kart i ludzie nie głosowali. To sygnały z północy kraju. Jeśli chodzi o głosowanie za granicą Polski to pakiety wróciły albo nie wróciły lub wróciły z błędami” – wyliczał szef sztabu Rafała Trzaskowskiego. Termin zgłaszania protestów wyborczych upływa w czwartek 16 lipca.

Podczas konferencji w Sejmie Tomczyk zarzucił manipulacje Telewizji Publicznej i uderzanie w kandydata KO. „Za to, co się działo ktoś musi ponieść konsekwencje. (...) Cały system propagandy! Wybory to było zderzenie kandydata z państwem PiS i propagandą!” – podkreślał.

Prawnicy Wolnych Sądów uruchomili infolinię pod numerem tel. 123 12 07 20, gdzie udzielają porad w sprawie protestów wyborczych. Dzwonić można do czwartku do 18.

Prezes NIK odsunął Tadeusza Dziubę od nadzoru nad kontrolami

Marian Banaś zdecydował o odsunięciu Tadeusza Dziuby od nadzoru nad kontrolami. Decyzja jest podyktowana „zagwarantowaniem niezależności” NIK. Tydzień wcześniej złożył doniesienie do prokuratury na wiceprezesa NIK i byłego posła PiS, oskarżając go o to, że próbował wpłynąć na zmianę raportu niekorzystnego dla Beaty Kempy.

Onet kilka dni temu ujawnił, że Dziubie nie podobało się, że kontrolerzy negatywnie oceniają stworzenie w rządzie stanowiska ministra do spraw pomocy humanitarnej dla Beaty Kempy. Ci zarzucali jej, że nie zrealizowała części swych zadań. Wiceprezes Izby miał wtedy grozić, że jeśli kontrolerzy go nie posłuchają, to zablokuje publikację całego raportu.