Test protestów

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego bada protesty wyborcze. Jest ich rekordowa liczba – ostatnia informacja dotyczyła 5,8 tys., a ostatecznie prawdopodobnie przekroczy 6 tys. PO żąda uznania wyborów za nieważne, ponieważ zostały zarządzone bez podstawy prawnej: w niekonstytucyjnym terminie. A skoro wybory 10 maja się nie odbyły, to należało poczekać do końca kadencji Andrzeja Dudy (6 sierpnia) i ogłosić nowe, ze względu na wygaśnięcie kadencji prezydenta, co przewiduje konstytucja.