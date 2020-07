Pewnie jeszcze nie raz usłyszymy od pana Morawieckiego, że rząd wygrał walkę z koronawirusem.

Czuję się niczym przekłuty balonik. Można by powiedzieć, że to moja prywatna sprawa. Zwierzam się jednak z tego, bo przecież wiem, że piszę do takich samych jak ja. Nagle sflaczałych. I weź teraz znów się nadmij. Pomysł całkiem niezły, tylko fizyka nie pozwala. Nie udało nam się pójść szeroką aleją, więc trzeba iść w przyszłość węższymi uliczkami. Tam, gdzie szewc, piekarz i kierowca tira. Do Końskich też. Warto być odważnym, ale trzeba też być uważnym.

Od pięciu lat PiS jeździ po nas i wszystko wskazuje na to, że będzie jeździł dalej.