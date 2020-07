W ramach powszechnych rozważań „Co teraz?” Marek Kręskawiec z „Polski” ostrzega: „konieczny jest nowy projekt, w którym Borys Budka i Rafał Trzaskowski potrafią się dogadać co do podziału ról i wciągnąć do swego towarzystwa Szymona Hołownię. Inaczej PO przy kolejnych wyborach będzie mogło powtórzyć za Grekiem Zorbą: »jaka piękna katastrofa«. A sam Hołownia umęczy się niemiłosiernie przy tworzeniu nowego bytu politycznego, po czym skończy jak Kukiz, Palikot, Petru czy Biedroń”.