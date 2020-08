Lasy do pieca

Czy uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zawierająca nową definicję drewna energetycznego przyczyni się do zwiększenia wycinek lasów i puszcz? Opozycja i organizacje ekologiczne są pewne, że właśnie o to chodzi. Minister środowiska Michał Woś zapewnia, że z powodu noweli ani jedno drzewo ponad to, co jest w planach urządzenia lasu, nie zostanie wycięte. Chodzi o to – według resortu – by zagospodarować zalegające w lasach drewno (blisko 2 mln m sześc.