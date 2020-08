Yoho synonim obciachu

Jak wiele jeszcze statystyki, badań, raportów i opowieści o przemocy domowej należy przedstawić, by wzięto je pod uwagę?

Dlaczego nas tak bardzo nienawidzą? – to pytanie zadają sobie kobiety. My, Polki, znów jesteśmy na celowniku. PiS, który dzieli ludzi i dzięki temu rządzi, po wygranych wyborach prezydenckich ostrze siekiery wpakował między kobiety a mężczyzn. Ofiary przemocy domowej – statystycznie to głównie kobiety – które prawnie mają zagwarantowaną ochronę przed agresorami dzięki podpisaniu przez Polskę tzw. konwencji antyprzemocowej, teraz ją stracą.

Nasz kraj idzie w ślady Rosji Putina, gdzie „pierwsze pobicie” nie podlega karze.