Fusy plusy i minusy

W sumie, mimo rozwijającego się kryzysu, jest już tak dobrze, że najwyższy czas wszystko zmienić.

Pod zawsze trafnym tytułem „Przed nami ogromne wyzwania” (który może konkurować jedynie z „Trzeba wykorzystać tę szansę”) obszerny wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim opublikowały „Sieci”. Jacek Karnowski, szef tygodnika, zaczyna rozmowę brawurowo, sugerując, że szczytem unijnym w sprawie przyszłego budżetu kierowały jakieś tajne siły: „Ostatni unijny szczyt to cztery dni i cztery noce negocjacji z krótkimi przerwami na odpoczynek. To celowa taktyka, zmierzająca do tego, by wykończyć prezydentów i premierów, by doprowadzić ich do stanu, w którym ze zwykłego zmęczenia godzą się na wszystko?