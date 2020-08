Polityka i obyczaje

Felietonista „Polski. The Times” Zbigniew Bartuś, odnosząc się do wojny ideologicznej pod kryptonimem „troska o polską rodzinę”, odnotowuje: „A ja sobie patrzę na najnowsze dane GUS o rozwodach, związkach nieformalnych i nieślubnych dzieciach i ze zdumieniem stwierdzam, że Kraków, w którym Trzaskowski wygrał z Dudą 61,5 do 38,5, wcale nie jest miejscem upadku tradycyjnej rodziny, tylko jej bastionem. Najwięcej związków nieformalnych i nieślubnych dzieci jest w Chrzanowie i zaraz potem – w słynącym z powołań Tarnowie oraz »wolnym od LGBT« Nowym Sączu”.