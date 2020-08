Ile pieniędzy dostaną partie

Jarosław Kaczyński doskonale wie, że bez dużych pieniędzy nie ma skutecznej polityki. Dlatego trzyma z daleka od kasy swoich koalicjantów. I ciągle kombinuje, jak zdobyć jej jeszcze więcej dla PiS.

W ustawie napisanej przez nieustalonych do dziś autorów o podniesieniu wynagrodzeń politykom najpoważniejsza regulacja ustrojowa kryła się w skomplikowanym wzorze, a oznaczała po prostu podniesienie subwencji dla partii o połowę w stosunku do tego, co dziś dostają. O ile podwyżki pensji ostatecznie mają wylądować w koszu, to obóz władzy jeszcze zastanawia się nad zwiększeniem subwencji. Po ostatnich wyborach parlamentarnych pieniądze podatników na działalność statutową przyznano: PiS – 23,5 mln zł, PO – 19,8 mln, SLD – 11,5 mln, PSL – 8,3 mln, Konfederacja – 6,8 mln, Partia Zieloni – 303 tys.