Co dalej z PO, co dalej z Trzaskowskim

W ramówce nowego politycznego sezonu znajdzie się kilka nowości – w tym inicjatywy Hołowni i Trzaskowskiego. Ale głównie będziemy oglądali dotychczasowe tasiemce: o bezpardonowej władzy i niezbornej opozycji. Sama tylko Platforma szykuje niezły sitcom.

O jednym ze znanych prawicowych publicystów krążył kiedyś dowcip: „Co to jest krokodyl? – Jaszczurka zredagowana przez Staszka”. Takim Staszkiem tylko à rebours próbuje być teraz Platforma. Czołowi politycy tej partii robią ostatnio, co mogą, aby obniżyć oczekiwania wobec wykuwającego się „ruchu Trzaskowskiego”, powtarzając jak mantrę, że „to nie będzie ani ruch polityczny, ani wyborczy”. Wygląda więc na to, że z szumnie zapowiadanej w lipcu inicjatywy, która miała być budowana na rozbudzonych w kampanii Rafała Trzaskowskiego emocjach i nadziejach, zostanie skromny projekt; coś na kształt think tanku – jak można się domyślać, słuchając platformersów.