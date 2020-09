Agresywne krucjaty przeciwko mniejszościom LGBT od dawna służą utrwalaniu hegemonii PiS. Wojny kulturowe mają zresztą dłuższą historię niż partia Kaczyńskiego. Jak zatrzymać błędne koło tego konfliktu?

Oferta zapewne była częścią przebiegłej strategii. U schyłku 1988 r., kiedy pełną parą trwały już przygotowania do Okrągłego Stołu, komisja peerelowskiego Sejmu postanowiła podyskutować o funkcjonowaniu prawa aborcyjnego. Do dialogu zaproszono episkopat. W obozie opozycyjnym zapanowała niepewność. Przełom ustrojowy wisiał w powietrzu, po co więc otwierać dyskusję o aborcji? Zwłaszcza że stronie społecznej trudno byłoby ustalić wspólne stanowisko w tej sprawie.

Jednak biskupi postanowili skorzystać z okazji.