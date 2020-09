„Polityka” dotarła do pisma przedstawionego w związku z wejściem CBA do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co śledczy biorą pod lupę?

Prokuratura i służby wzięły na cel Polski Związek Piłki Nożnej, najbogatszą rodzimą federację sportową rozporządzającą ok. 300-mln budżetem. W połowie ubiegłego tygodnia do siedziby związku wkroczyło kilkunastu agentów CBA, okazując zdziwionym pracownikom postanowienie o „żądaniu wydania rzeczy” wystawione przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.