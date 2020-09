Szugar dziady

Zjawisko jest, a nie ma słów na jego opisanie. Kołtuństwo? Tabu? A może wkrada się tu pojęcie honoru, tak ważkie w serioznym podejściu Polaków i Polek do samych siebie.

W Polsce i na świecie stereotyp „prawdziwego mężczyzny” znów wychynął jak upiór. Zakłada on, że młoda kobieta to, obok drogiego samochodu, element niezbędnego sztafażu ustawionego faceta. Musi być laska, choćby już o lasce się poruszał. Przykład idzie z góry: Trump ma młodszą żonę, która co prawda wygląda, jakby go chciała udusić, ale jest eksmodelką. Berlusconi, przytrzymując tupet, lata jak muszka wokół coraz młodszych kobiet. Brad Pitt, który dobija sześćdziesiątki, właśnie zdobył serce 27-latki.