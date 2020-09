Polska wywiezie uchodźców?

Polska polityka nie imponuje powagą. W szczycie zachorowań na koronawirusa, gdy gospodarka tonie, a deficyt budżetowy eksploduje, nasi ministrowie przepychają się o to, czy przyznać sobie niekonstytucyjny immunitet od łamania prawa. Przywódcy koalicji położyli rewolwery na stole, upewnili się, że wszystkie są nabite i zdecydowali, że jednak lepiej je schować. Tylko taka jest treść tajnego porozumienia koalicyjnego, co znowu mnie upewnia, że naszej polityce daleko jeszcze do standardów europejskich.