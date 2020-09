Obietnice zamiast szczepionki na grypę

Reglamentacja szczepionek przeciw grypie nie spowodowała, że stały się dostępne. Nie mogą ich zdobyć nawet pielęgniarki, lekarze czy seniorzy 75 plus, którym należą się za darmo. Im grypa bliżej, tym większy bałagan.

W wakacje eksperci namawiali do masowych szczepień przeciwko grypie. Teraz, kiedy przyszła na nie pora, okazuje się, że nie ma szczepionek, bo rząd o to nie zadbał. Za to prorządowe media emitują reklamy, informujące komu należą się za darmo.

– Przychodnia w Kazimierzu Biskupim do tej pory nie dostała ani jednej dawki, podobnie jak inne przychodnie w Wielkopolsce – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Do połowy września zamiast dostawy otrzymała tylko maila z hurtowni, że coś przyjdzie w październiku, ale niech nie spodziewa się więcej niż 20, góra 30 proc.