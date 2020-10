Robin Hoodki

Starzenie się wciąż nie jest wpisane w kobiecy kalendarz kulturowy.

Wreszcie można być singielką, a jednocześnie „całością” – ogłosił amerykański „Newsweek” w 1973 r. W domyśle: osobą spełnioną, niewybrakowaną. Podobno stało się to możliwe dzięki postaci Glorii Steinem, bezdzietnej, niezamężnej ikony feminizmu, założycielki pisma „Ms.”, która swoim życiem udowodniła, że alternatywą do bycia żoną i matką nie musi być tzw. stara panna opiekująca się kotami. Zdanie z „Newsweeka” było czymś w rodzaju podsumowania długiej batalii o to, by uznać i uszanować indywidualny wybór człowieka, który chce lub nie chce być w związku.