WUM w ogniu krytyki po akcji szczepień poza kolejnością

Nie milkną echa sprawy szczepień dla 18 znanych osób w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Minister zdrowia zapowiada wysoką karę finansową dla uczelni.

Na konferencji prasowej we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że doszło do „celowego złamania zasad” Narodowego Programu Szczepień. To ustalenia po pierwszym dniu kontroli w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzonej przez NFZ. Wynika z niej, że w placówce osoby zaszczepione poza kolejnością zarejestrowano jako personel niemedyczny szpitala. Zgłoszenia dokonano 28 grudnia, czyli przeddzień ogłoszenia listy wyjątków czy sytuacji pozwalających na szczepienia osób spoza grupy priorytetowej.

Minister zapowiada karę dla WUM

Zdaniem ministra nieprawidłowości dają podstawą do nałożenia kary powyżej 250 tys. zł, zastrzegając, że to minimalna kwota (kara w wysokości 50 proc. środków przekazywanych do danej jednostki). – Nowe regulacje związane z powołaniem korpusu kontrolerskiego NFZ dają takie możliwości karania podmiotów leczniczych – tłumaczył Niedzielski.

NFZ prowadzi kontrolę po doniesieniach o szczepieniu 18 osób spoza grupy „0”. Są wśród nich m.in. były premier, obecnie europoseł Leszek Miller, Krystyna Janda, Maria Seweryn, Andrzej Zaborowski, Krzysztof Materna, Michał Bajor i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Pełnej listy nie ujawniono.

WUM w ubiegłym tygodniu poinformował, że z puli dodatkowych 450 dawek otrzymanych od Agencji Rezerw Materiałowych, które należało wykorzystać do końca 2020 r., zaszczepił m.in. 300 pracowników swoich placówek, 150 członków ich rodzin i pacjentów, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Prezes ARM Michał Kuczmierowski zaprzecza, że istniała taka dodatkowa pula szczepionek.

Wewnętrzna kontrola w WUM

W poniedziałek w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM przeprowadzono też wewnętrzną kontrolę. Wykazała, że akcja została źle zorganizowana i doszło do licznych nieprawidłowości, wynikających m.in. z chaosu w okresie świąteczno-noworocznym. Szczepienia miały się tutaj rozpocząć 4 stycznia, ale już 29 grudnia Centrum otrzymało 75 pierwszych dawek, a dzień później jeszcze 375. Ponieważ szczepionki rozmrożono, należało zużyć je do końca roku.

Kontrola wewnętrznej komisji wykazała, że Centrum nie przeprowadziło należytej akcji informacyjnej wśród społeczności uniwersyteckiej, pracowników szpitali klinicznych i administracji, czyli wśród osób z grupy „0”, którym szczepionka przysługuje w pierwszej kolejności. Nie ma jednak dowodów, by rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong wywierał naciski w sprawie wyboru konkretnych osób do szczepienia. W minioną sobotę rektor mówił, że nie wiedział o tym, że konkretne osoby, ludzie ze świata kultury zostali zaszczepieni. Po ogłoszeniu wyników kontroli podkreślał on, że w pracy i życiu prywatnym kieruje się najwyższymi zasadami moralnymi i etycznymi. Sam się jeszcze nie zaszczepił, czeka na swoją kolej. Jak dodał, nie zaszczepił też swojej 91-letniej matki ani żadnego innego członka swojej rodziny.

W niedzielę do dyspozycji rady nadzorczej spółki prowadzącej Centrum oddała się jej prezes Ewa Trzepla. W poniedziałek została odwołana. Minister Niedzielski we wtorek zaapelował do osób zaangażowanych w sprawę o nieunikanie odpowiedzialności.

Miała być akcja promująca szczepienia

Do sprawy od kilku dni odnoszą się osoby, których ona szczególnie dotyczy. Krystyna Janda była w poniedziałek gościem programu „Fakty po Faktach” TVN. Jak przyznała, sądziła, że „wszystko wynika z jakiegoś bałaganu organizacyjnego”: najpierw z aktorami seniorami rozmawiano o promocji akcji szczepień, wielu z nich przystało. Z jej relacji wynika, że mieli przyjąć szczepionki w połowie lutego. Prof. Gaciong otrzymał od niej listę kolegów, którzy zgodzili się być ambasadorami szczepień.

„Przyszliśmy na próbę 29 [grudnia] rano do teatru i ktoś z tej przychodni zadzwonił, że jest kłopot, że jest otworzona szczepionka, jest pusto i czy możemy przyjechać się zaszczepić – relacjonowała Janda. – Byłam na próbie razem z Olgierdem Łukaszewiczem, Emilką Krakowską, Grzesiem Warchołem, jesteśmy wszyscy seniorami i zdecydowaliśmy, że jedziemy. Poproszono nas, żebyśmy wypełnili formularze – tam trzeba odpowiedzieć na ok. 20 pytań, i żebyśmy wypełnili RODO, to znaczy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bo ta lista musi pójść do ministerstwa”.

I dodała: „Jeżeli któryś z medyków czy lekarzy uważa, że zabraliśmy mu jego szczepionki, albo gdyby to się potoczyło tak, że dla kogoś ich zabraknie, to bardzo przepraszam. Myśmy to zrobili zupełnie bez świadomości, mając też pełną wiedzę, że ta kampania reklamowa jest bardzo potrzebna”.

Wcześniej publiczne przeprosiny wystosowała córka Jandy Maria Seweryn, która w rozmowie z dziennikarzem nie przyznała, że skorzystała ze szczepionki. „Bardzo państwa za to przepraszam. Nie zwykłam kłamać, więc jest to dla mnie duże przeżycie i rozumiem państwa oburzenie. Jest mi wstyd” – oświadczyła Seweryn.

Satyryk Krzysztof Materna w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przyznał z kolei, że „dostarczył żeru ludziom, którzy codziennie okłamują miliony Polaków, a teraz wycierają sobie gębę jego nazwiskiem”. „Rządzący przykrywają nami swoją nieudolność i brak przygotowania do masowego szczepienia. Czy pan sobie wyobraża, że nieskazitelna, złożona z samego dobra Magda Umer czy Wiktor Zborowski czyhają na szczepionki, które mieliby zabrać jakiemuś lekarzowi? To nonsens” – mówił.

Dodał, że szczepienia aktorów seniorów miały się zacząć po 15 stycznia, gdy ruszą szczepienia dla osób spoza grupy „0”. Został poproszony, by opowiadać o szczepieniu i przekonywać nieprzekonanych. Zapewnia, że się z tego wywiązuje.

