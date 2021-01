Komu przeszkadzają kobiece piersi

Roznegliżowane kobiety reklamują prawie wszystko. Od trumien, przez warsztaty samochodowe, po gładź szpachlową. I to nikomu nie przeszkadza, a karmienie głodnego niemowlaka, który przecież nie poczeka, to wciąż powód do oburzenia – stwierdziła posłanka Marcelina Zawisza.

Youtube