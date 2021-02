Minister Dworczyk wezwał opozycję, aby nie upolityczniała walki z pandemią. To, że rząd wzywa, a nie – jak dotychczas – tylko wyzywa opozycję, powinno cieszyć, tym bardziej że nie tylko nie zwyzywał, ale jeszcze zaprosił na konsultacje w sprawie wirusa. Doświadczenie uczy jednak, że kiedy PiS proponuje swoim politycznym przeciwnikom jakieś wspólne działanie „dla dobra Polski”, to na pewno po to, aby PiS zyskał, a opozycja straciła. Tak jest i tym razem.