Pan Katastrofa. Kłopoty PiS z Macierewiczem

Antoni Macierewicz nie pokazuje dowodów na zamach, za to wszczyna kolejne awantury. Tym razem w PiS, które bezskutecznie próbuje go uciszyć.

Gdy wydaje się, że wszystko, co miał powiedzieć, już powiedział, a co miał zepsuć – zepsuł, pojawia się z nową narracją, która wszystko wywraca. Antoni Macierewicz niedawno ogłosił, że odkładana miesiącami publikacja raportu jego smoleńskiej podkomisji już nastąpiła. I to dawno temu. „Ten raport został przedstawiony w Sejmie 30 lipca zeszłego roku” – z takim komunikatem wystrzelił na antenie TV Trwam w ostatnich dniach stycznia. W kolejnym zdaniu dodał, że choć od tamtego dnia minęło pół roku, to „do dzisiaj ten raport nie został opublikowany przez telewizję publiczną”, przez co „nie może się z nim zaznajomić cała Polska”.