Jak pandemia zmieni partie

Rok w okowach pandemii mocno zmienił polską politykę, uruchomił procesy, które mogą rozbić partyjne strategie oraz narracje, za pomocą których partie budowały swoje więzi z wyborcami.

Część tych zmian jest już widoczna. Scena polityczna wygląda inaczej niż w marcu 2020 r. Obóz rządzący obronił prezydenturę Andrzeja Dudy. Wygrana została jednak osiągnięta kosztem bezprecedensowej mobilizacji całego aparatu państwowego, okazała się też ostatnim sukcesem Zjednoczonej Prawicy. Od wygranych wyborów obóz władzy funkcjonuje od kryzysu do kryzysu: wokół piątki dla zwierząt, unijnego budżetu, ustawy medialnej.

Trudno dziś sobie wyobrazić, by formacja rządząca dotrwała w tym samym składzie do następnych wyborów, kiedykolwiek by one były.