Z życia sfer

Nie wiem, czy to źle czy dobrze, że rząd podnosi ceny prądu, ale zgadzam się z Tchórzewskim: najważniejsze, że na biednego nie trafiło.

Poseł Tchórzewski z PiS, były minister energetyki, potwierdził, że podwyżki cen prądu będą, chociaż miało ich nie być, natomiast wypłat rekompensat za te podwyżki nie będzie, chociaż miały być.

Powodem braku rekompensat jest to, że „podwyżki nie są dokuczliwe”, bo Polacy zarabiają „coraz więcej”. Po pięciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy zarobili już tyle, ile mieli dostać w ramach rekompensat, więc nawet jak teraz będą musieli do drożejącego prądu dokładać, to i tak w portfelach zostanie im więcej, niż gdyby nie musieli dokładać, bo prąd by nie drożał.