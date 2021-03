Szkoła w domu

Co Anna Zalewska zabrała, to Przemysław Czarnek oddaje. 16 marca Sejm przegłosował nowelizację prawa oświatowego. Trzy kluczowe zmiany dotyczą procedury przechodzenia na edukację domową. Chodzi o wycofanie wymogu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej do otrzymania zgody na prowadzenie edukacji w domu, zniesienie rejonizacji oraz zwiększenie subwencji na dziecko uczące się w edukacji domowej o 20 proc. – do ok. 4,8 tys. zł rocznie. (W 2015 r. ówczesna szefowa MEN uznała, że subwencję należy okroić z 6 tys.