Kim są polscy Żydzi?

27 marca zaczyna się Pesach, święto nadziei i moralnego samodoskonalenia człowieka. Wychodźmy z pandemii, wychodźmy z Egiptu!

Nagonka na profesorów dokumentujących krzywdy doznawane przez Żydów ze strony Polaków, odmawianie profesury badaczowi polskiego antysemityzmu, antysemickie hece wokół amerykańskiej tzw. ustawy 447, a także próba osadzenia na dyrektorskim stołku we wrocławskim IPN działacza ONR – wszystko to pokazuje, że miodowy miesiąc endeckich rządów się skończył i pora wracać do antysemickiej normy, którą to środowisko nader dobitnie ustaliło w latach 30., kontynuowało pod skrzydłami PZPR (jako różni tam „natolińczycy” i „moczarowcy”), a obecnie realizuje jako niemała kadrowa część obozu rządzącego.