Gdzie śpi szpadel

Ludzie najbliżsi Andrzejowi Dudzie puścili ostatnio wiadomość, że prezydent śpi ze szpadlem pod łóżkiem.

Kilka niezbędnych inicjatyw w czasie trzeciej fali pandemii udało się naszym dzielnym mydlinom wypienić, a nawet ogłosić publicznie. Aktywa Jacka Sasina nie biorą się znikąd. Oto podpisał on dokument zapowiadający budowę 6-metrowego łuku triumfalnego w Tomaszowie Lubelskim. Ma on upamiętnić pierwszą rocznicę 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Taka patriotyczna okazja przeszła panu wicepremierowi przez przedpokój i on jej nie popuści. Ciekawe, kto łuk będzie budował i kto dostarczy beton. Jasne, że Daniel O.