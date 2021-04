„Silne państwo musi być ograniczone”. Konwencja Porozumienia Gowina

„Porozumienie ma być partią, która przekracza porozumienie między rządzącymi a opozycją” – mówił w sobotę podczas konwencji swojej partii Jarosław Gowin. „Musimy wymyśleć polską centroprawicę na nowo" – dodał.

Jarosław Gowin zaraz na początku wsparł prof. Wojciecha Maksymowicza, który w kończącym się tygodniu odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zrobił to, gdy okazało się, że Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia zarzuty w sprawie prowadzenia eksperymentów z dziedziny neurochirurgii przez zespół na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Gowin: Jesteś dla mnie autorytetem

„Nigdy ja ani mój zespół nie prowadził eksperymentów na płodach, nie prowadził badań na żywych płodach ludzkich ani na zwłokach płodów pochodzących z aborcji. Dla mnie życie ludzkie jest najwyższą wartością” – mówił Maksymowicz, rezygnując z członkostwa w klubie PiS.

Jak opisywała dziennikarka „Polityki” Agnieszka Sowa, zawrzało, bo zanim sprawę zweryfikowano, już ją nagłośniono. Gdy portal Interia ustalił, że 27 marca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwrócił się do komisji bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o listę eksperymentów zakwalifikowanych pozytywnie do realizacji, rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany przez dziennikarza ujawnił, że chodzi o badania prof. Maksymowicza. I dodał, że mowa o „możliwych eksperymentach medycznych na płodach”. Prof. Maksymowicz rozważa pozew przeciw niemu. Okazało się, że zawiadomienie do resortu zdrowia wysłał Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-Prawo do życia, która w 2019 r. złożyła w Sejmie projekt ustawy penalizującej edukatorów seksualnych. A sam Dzierżawski forsował całkowity zakaz aborcji – nawet w przypadku zagrożenia życia matki czy poczęcia w wyniku gwałtu.

W środowisku Porozumienia komentowano, że to zaplanowany atak na Maksymowicza, bo ten ostatnio mocno krytykował postępowanie władzy w walce z pandemią koronawirusa. „Chcę powiedzieć, że jesteś dla mnie i dla milionów Polaków autorytetem. Chciałbym, żeby te słowa wybrzmiały bardzo mocno” – oświadczył na konwencji Porozumienia w sobotę Jarosław Gowin.

Silne państwo musi być ograniczone

Dalej Gowin mówił, jak widzi w przyszłości swoją partię. Stwierdził, że to partia zgody narodowej i przekraczania podziałów między rządem a opozycją. I dodawał: „Wszystkich tych, którym bliskie są te wartości, a jest ich coraz więcej, czego dowodem jest również dzisiejsza konwencja, zapraszamy do współpracy”.

Na konwencji poinformowano, że posłowie niezrzeszeni – była posłanka Kukiz ’15 Agnieszka Ścigaj oraz były poseł PiS Lech Kołakowski – będą współpracować z Porozumieniem (choć nie zostają członkami samej partii). Jak podał Onet, posłanka i poseł mieli zobowiązać się, że w każdym głosowaniu będą głosować tak, jak partia Jarosława Gowina. Zarówno wtedy, gdy będą podnosili ręce razem z resztą Zjednoczonej Prawicy, jak i wtedy, gdy Porozumienie będzie głosować inaczej niż partie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry.

W przemówieniu wicepremiera Gowina były wątki, które raczej nie spodobały się wicepremierowi Kaczyńskiemu. „W pewnym sensie musimy wymyślić świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę, polską centroprawicę” – mówił. Albo: „Silne państwo musi być jednocześnie państwem ograniczonym. Państwem pozostawiającym jak największą sferę wolności dla rodzin, stowarzyszeń czy samorządów. Nie chcemy państwa omnipotentnego” – mówił szef Porozumeinia cytowany m.in. przez TVN24.pl. Dodał także: „Opowiadamy się za przyjaznym rozdziałem państwa od Kościoła, bo kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy Kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Polityka jest domeną ludzi świeckich”.

Europa tak, ale…

Mówiąc o bezpieczeństwie kraju, Gowin stwierdził, że Porozumienie „jest partią proeuropejską z dwóch powodów. Takie są nasze wartości, bo cywilizacja europejska, chrześcijańska to jest ten grunt, z którego my, Polacy, wyrastamy, ale równocześnie opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w Unii Europejskiej, dlatego że to gwarantuje nam bezpieczeństwo ekonomiczne, ale także, wraz z przynależnością do NATO i z dobrymi relacjami transatlantyckimi, gwarantuje nam bezpieczeństwo militarne”.

Ale zaraz dodał: „Jesteśmy eurorealistami. Uważamy, że w polityce i w życiu społecznym główną rolę odgrywają państwa narodowe. Dlatego jesteśmy przeciwnikami poszerzania kompetencji instytucji unijnych. Jesteśmy przeciwnikami nadmiernej biurokracji, jesteśmy przeciwnikami ideologizacji tego projektu europejskiego”.

