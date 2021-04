Trybunał na wysokościach

Trybunał Julii Przyłębskiej za 10. podejściem (9 razy odraczano rozprawę) usunął z urzędu Adama Bodnara. Za trzy miesiące obywatele przestaną mieć swojego rzecznika, bo PiS raczej nie zaproponuje następcy możliwego do zaakceptowania przez opozycję. To orzeczenie przejdzie do historii. Oto biesiadująca z samodzierżawcą władzy politycznej Przyłębska oraz „twarz” reform unicestwiających państwo prawa Stanisław Piotrowicz nakazują rzecznikowi praw obywatelskich i działaczowi na rzecz praw człowieka Adamowi Bodnarowi tytułowanie ich „wysokim trybunałem”.