Czy opozycja rzeczywiście chce przedterminowych wyborów i szybkiego przejęcia władzy? Pytanie to jest tylko pozornie absurdalne. Kryzys Zjednoczonej Prawicy ujawnił bowiem, że w jej szeregach nie brakuje polityków rozumujących podobnie jak prof. Marek Migalski, który nie tak dawno napisał, że obecnej władzy „trzeba dać gnić, aż do znienawidzenia przez ludzi. Inaczej za cztery lata PiS wróci do rządzenia w glorii partii, która dbała o ludzi i rozdawała profity. Epidemia i ekonomia rozkodują PiS.