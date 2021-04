Coraz więcej mówi się o przedterminowych wyborach. Prześledźmy zatem wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw takiemu rozwojowi wydarzeń. Choć i tak zdecyduje Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wciąż wydaje się sprytny i żywotny, zwłaszcza na tle amatorskiej opozycyjnej ligi, lecz jego pozycja w stosunku do tego, co znaczył w 2015 r. czy jeszcze w 2019 r., dramatycznie osłabła.

W obozie Kaczyńskiego nieustannie analizowane są sondaże, z jednym głównym pytaniem: czy jeszcze raz notowania PiS odbiją w górę, tak jak po poprzednich „dołkach”? Wtedy jednak odbicia te następowały dość szybko, tym razem jest inaczej, depresja w sondażach Zjednoczonej Prawicy utrzymuje się już pół roku. Świadczy to o trwalszej stagnacji na średnim poziomie ok. 28–33 proc. Kampania wyborcza coś z reguły dodaje, ale ważny jest punkt startu: czy liczony od tych ok. 30 proc. teraz, czy np.