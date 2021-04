Polski rekord

Pandemia zostawia nam bardzo trudną spuściznę.

W tym roku majówka jest wyjątkowo krótka; kalendarzowo nie złożył się żaden pomost, jak choćby w 2018 r., gdy przy trzech dniach urlopu dawało się wykroić aż dziewięć dni wolnych od pracy. W sumie może i dobrze, bo widać, jak trudno jest już utrzymać przedłużające się zakazy imprez, spotkań, podróży; jak powszechnie są one ignorowane, omijane. Długi majowy weekend to byłaby czysta prowokacja, zwłaszcza że media codziennie pokazują obrazki z krajów, gdzie życie wraca już stopniowo do przedcovidowej swobody: Izrael, Portugalia, Dania, Szwajcaria, Anglia; nawet Węgrzy otworzyli hotele i siłownie (dla zaszczepionych).