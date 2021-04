Mizerski na bis

Jeśli dzięki planowi odbudowy zdrowia Polacy pozbędą się problemów ze zdrowiem, poprawi się sytuacja szpitali, które pozbędą się problemów z tymi Polakami.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiedział „plan odbudowy zdrowia Polaków”. Wywołał tym zrozumiałą panikę, zwłaszcza wśród Polaków, którzy na razie cieszą się dobrym zdrowiem i na nic nie narzekają. Rzecznik nie pozostawił żadnych złudzeń co do tego, że plan odbudowy będzie uruchomiony. Jego szczegóły zostaną ogłoszone później, ale z wypowiedzi rzecznika wynika, że celem planu jest to, aby każdy Polak, gdy zachoruje, mógł się umówić na wizytę do wybranego specjalisty, zaś przychodnia, w której ten specjalista przyjmuje, mogła mieć za to zapłacone.