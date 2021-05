Przebrzmiałe centrum?

Rządy PiS zniszczyły polityczne centrum, ustanawiając demokrację wojenną zdolną zradykalizować każdy konflikt. Wirus totalnej polityki zaczyna już infekować młode pokolenie. Czy można go jeszcze powstrzymać?

Gdyby w wyborach mogli głosować wyłącznie ludzie młodzi, polska polityka zapewne stałaby się areną starcia Lewicy z Konfederacją. Z pozostałymi siłami w roli statystów, nie wyłączając nawet ugrupowania Szymona Hołowni. Tak przynajmniej wynika z niedawnego sondażu IBRiS: co drugiemu wyborcy poniżej trzydziestki najbliżej dziś do obozu lewicowego (i raczej nie zmieni tego ostatnie „antyliberalne” porozumienie Lewicy i PiS). Co trzeci zaś deklaruje poparcie dla sojuszu radykalnych libertarian i narodowców.