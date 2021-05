Kaczyński gra w to, w co wygrywa. Dawno już zdecydował się na metodę „Polska mistrzem Polski”.

Partia Jarosława Kaczyńskiego do perfekcji opanowała sztukę nowych początków, resetów i kamuflaży. Przez całe lata tworzyła swoje kolejne wizerunki i opakowania. Na zmianę ocieplała prezesa albo go utwardzała, deklarowała pryncypialny, „suwerenny” program lub ogłaszała czas pragmatyzmu i spokojnej konsumpcji. Ten cyrk był zadziwiająco skuteczny, co zresztą nie świadczy dobrze o publiczności.