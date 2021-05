Temida w opałach

Zsyłka sędziego do Zielonej Góry – skąd my to znamy? Szkoda, że nasz kraj nie jest większy – wtedy zsyłka byłaby bardziej dotkliwa.

Kilkanaście lat temu byłem na przyjęciu sylwestrowym u przyjaciół. W pewnej chwili podszedł do mnie pewien pan, którego twarz wydawała mi się znajoma. – Nazywam się Paweł Wawrzecki, syn Stanisława. Chciałem panu podziękować za to, że interweniował pan w obronie mojego ojca. W gabinecie Ochaba znaleziono tylko dwa listy do przewodniczącego Rady Państwa, żeby skorzystał z prawa łaski: Rakowskiego i pana. Nigdy więcej pana Pawła nie spotkałem, wiem tylko, że był popularnym aktorem i od lat mieszka w Ameryce.