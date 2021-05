Mizerski na bis

Żartobliwe uwagi na temat żony posła Sobolewskiego, szefa komitetu wykonawczego PiS, budzą mój sprzeciw.

Sylwii Sobolewskiej zarzuca się, że wykorzystuje pozycję męża do zajmowania dobrze płatnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Zarzuty uważam za krzywdzące; to prawda, że Sobolewska wspomniane stanowiska zajmuje, ale wykorzystuje do tego własną pozycję, zdobytą ciężką pracą w ten sposób, że w 2017 r. wyszła za Sobolewskiego, a na ślubie był osobiście prezes Kaczyński. Trudno mieć pretensje, że po czymś takim Sobolewska mocno uwierzyła w siebie, zrozumiała, że nadaje się na różne stanowiska i przestała się w liczbie zajmowanych stanowisk ograniczać.