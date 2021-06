Konieczne, niemożliwe

Coraz bardziej bezczelna polityka obozu władzy napotyka na bezradność opozycji.

Chyba najbardziej frustrującą cechą polskiej polityki jest prawidłowość, że to, co racjonalne, logiczne, optymalne, jest zarazem kompletnie niemożliwe. Stan pożądany – dla państwa, społeczeństwa, publicznego ładu – jest niby oczywisty, ale przez to właśnie wykluczony. Jest na to wiele przykładów. Władza PiS mogłaby wprowadzać swoje 500 plusy, „przywracać godność”, nawet zmieniać system podatkowy, a jednocześnie nie rujnować praworządności i stosunków z Unią Europejską – bo pierwsze nie wymaga drugiego.