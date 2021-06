Rodacy w służbie skojarzeń

Przypadkowymi bohaterami polszczyzny bywają niemal wyłącznie mężczyźni. Czy nie pora na wprowadzenie kobiecej bohaterki?

Już niedługo nasze dzieci będą uczyć się w szkołach dwóch rodzajów historii: powszechnej (tak zwana reszta świata) oraz jedynie słusznej – naszej. Będzie to kolejna okazja do opowiedzenia o wyklętych husariach ratujących Żydów i Pileckim, świętszym od papieża. Polityka historyczna lubi czarno-białe rozwiązania, w których polski naród jest prawy i sprawiedliwy oraz wygrywa każde powstanie. Dzięki temu dzieci, kończąc szkołę, będą pozytywnie nastawione do życia w ojczyźnie i nawet jeśli zmuszone zostaną do emigracji, zarobkowej lub w poszukiwaniu wolności, wyjadą stąd z poczuciem zwycięstwa moralnego.