Mizerski na bis

Chińskie kompasy, zaoferowane przez prywatnego sprzedawcę grillów, trampolin i wiader, nie spełniają nawet podstawowych wymogów wojska.

Coraz głośniej mówi się o konieczności znalezienia jakiegoś zajęcia dla Wojsk Obrony Terytorialnej, które z powodu słabego wyszkolenia i usprzętowienia do działań wojskowych się nie nadają. W przeszłości żołnierzy tych wojsk używano m.in. do sprzątania placów i skwerów po masowych imprezach, a w pandemii – do liczenia wolnych łóżek w szpitalach. Jest pomysł, by terytorialsów przerzucić na odcinek biznesowy. Chodzi o to, by mogli ich zatrudniać przedsiębiorcy w zamian za możliwość ubiegania się o ulgę podatkową z tego tytułu.