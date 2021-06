Z życia sfer

Członków i przedstawicieli partii obowiązuje umiejętność oceny wszystkiego wedle skali: swoje – swojsze – najswojsze.

Prawo i Sprawiedliwość to partia swojska. Nie dlatego, że taka bliska ludziom albo sympatyczna, lecz dlatego, że wszystko chciałaby mieć swoje. Bo dopóki coś nie jest swoje, to jest czymś obcym, a obce to znaczy złe. Dobre bowiem jest tylko to, co nasze, co my uznamy za swoje. Dlatego wszystko musimy mieć swoje: swoich prokuratorów, swoich sędziów, swoje media, swoje muzea, swoją historię, swoich ludzi w rządzie i spółkach Skarbu Państwa… Czasami wprawdzie ktoś jak najbardziej swój (np.