Polacy kupują coraz więcej broni

W ciągu ostatnich pięciu lat o połowę wzrosła liczba posiadaczy broni w Polsce. Zbroi się głównie klasa średnia. I to z rozmachem. Przeciętny posiadacz ma kilka sztuk broni. Najwięksi zapaleńcy własne strzelnice.

Strzelnica Stone Range ma trudną do wymówienia nazwę i jeszcze trudniejszą do znalezienia lokalizację. Właściwie leży pośrodku niczego. Ale 12 czerwca wieś Kamień w gminie Dmosin przeżyła prawdziwy najazd gości. Najazd to słowo jak najbardziej adekwatne, bo większość z nich była uzbrojona. I to solidnie. A jak ktoś nie był, to na miejscu czekało tyle broni i amunicji, że każdy wchodzący na piknik w gratisie dostawał zatyczki do uszu. W cenie wejściówki można było oddać kilka strzałów. A jak komuś się spodobało, to za odpowiednią dopłatą mógł tych strzałów oddać dużo więcej.