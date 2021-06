Zniewolony

U podnóża gruzińskiego Kazbeku wymęczeni trekkingiem ludzie siadają do wieczornej supry. Miasto jest opustoszałe, mozolnie podnosi się z pandemicznego kryzysu, ale tamada ma zawsze tę samą rolę. Jest najważniejszą postacią przy stole i to on wznosi toasty, które potrafią trwać kilka długich minut. Wyobrażam sobie takie życzenia, zanim usłyszymy dźwięk szklanek z okrzykiem gaumarjos!

„Wypijmy za ludzi, którzy zbłądzili. Okazali się nieprzygotowani, zlekceważyli aklimatyzację, w rzeczywistości nigdy nie mieli szansy na szczyt.