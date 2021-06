Przekierowywanie uwagi pnących się zawodowo kobiet na ich urodę tylko z pozoru jest komplementem.

Taki śliczny, a taki niebezpieczny. A jakie ma piersi, patrzcie na tę jego gołą klatę… Nie wiemy, naprawdę, jak tu się skupić na walce, skoro takie ciacho pręży muskuły i to w samych spodenkach! Obłędnie przystojny i niebezpieczny, ideał po prostu. Ej, Muhammad, ciebie to szkoda na ring, wiesz? Nie żal ci takiej buzi? Przecież mógłbyś zrobić karierę jako model. I nie tam, że majtki by Calvin Klein, tylko od razu idź do „Playboya”. Po co zasłaniać takie dobro?

Brzmi obleśnie?