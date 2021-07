Uwaga: Andrzej Duda na pokładzie. Znów prosimy się o katastrofę?

Jeśli nie zmienimy naszej mentalności i nie zaczniemy poważnie podchodzić do tego, co robimy, dojdzie do kolejnej tragedii. Wystarczy spojrzeć na ujawniony właśnie incydent lotniczy z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie.

Najgorsze w lotnictwie jest lekceważenie ryzyka. Jestem przedstawicielem starej szkoły zawodowej, kiedy pilotów uczono rzetelnego przygotowania, systematycznego poznawania wszystkich systemów maszyny, na której latają, a dokładnie: kiedy, w jaki sposób i jakiego trybu pracy danego urządzenia używać, jak rozpoznawać awarie, reagować na nie itd. Lotnictwo nieustannie się zmienia. Pojawiają się nowe urządzenia i systemy, możliwości, przepisy, ułatwienia dla personelu.