Stalkerzy sędziego Żurka

Gdyby robił to pojedynczy człowiek, odpowiadałby karnie za stalking. Sędziemu Waldemarowi Żurkowi robi to państwo. Używa do tego służb specjalnych, prokuratury, przełożonych sędziego, rzeczników dyscyplinarnych, a ostatnio Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN.

W sprawie sędziego Żurka wszczęto 11. postępowanie dyscyplinarne (!). Wcześniej jednak sędzia może zbankrutować, bo właśnie dzięki skardze nadzwyczajnej prokuratora generalnego Ziobry IKN SN odwróciła prawomocny wyrok w jego sporze majątkowym z byłą żoną.