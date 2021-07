Kobieta, zwierz polityczny

Pytają nas Państwo, w jaki sposób piszemy razem felietony.

Opowiadamy o tym czasem na spotkaniach autorskich: jedna z nas wpada na pomysł, zaczyna pisać. Nazywamy to zaczynem, jak przy pieczeniu chleba. Ten początek może w tekście znaleźć się na końcu, ponieważ ta druga dopisuje swoje, zmienia kolejność. Odsyła pierwszej, żeby raz jeszcze zerknęła na całość. Piszemy tak od prawie pięciu lat i raptem kilka razy miałyśmy dyskusję o tym, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie połączyć w jednym felietonie nasze stanowiska na pewne sprawy. Różnimy się przecież, to oczywiste, chociaż wiele osób wrzuca nas do szufladki „pisarki feministki”.