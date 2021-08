Z życia sfer

W pierwszej chwili można by pomyśleć, że widocznie inni szatani tam byli czynni i ktoś podsunął prezesowi nowych elit tekst do podpisania, a on go podpisał, nie czytając.

Ale przecież prezes to nie prezydent (też przedstawiciel nowej elity), który podpisuje, co mu dadzą, i idzie popływać na skuterze wodnym. Więc tak wydarzyć się nie mogło. Jak prezes coś podpisuje, to wie, co i po co to robi. Tym razem, występując w dwóch osobach – jako Prezes PiS i Wicepremier (koniecznie dużą literą!) – podpisał się na partyjnej ulotce, która trafiła do skrzynek pocztowych szarych obywateli, by ich przekonać do programu Polski Ład.

Cóż takiego podpisał pan prezes (bo przecież nie napisał, od tego są ludzie przygotowujący takie ulotki), że nas to rozbawiło, ale i zbulwersowało, choć niejedno już słyszeliśmy z ust tego konesera poezji?