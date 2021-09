Z życia sfer

Wojsko ostrzega, że nie pozostanie obojętne na próby nielegalnego dokarmiania uchodźców.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest niejasna; koczuje tam trudna do policzenia grupa uchodźców z nie do końca wiadomo jakich krajów, a naprzeciwko nich stoi grupa żołnierzy nieposiadających żadnych identyfikatorów, poruszająca się pojazdami bez tablic rejestracyjnych. Premier zapewnia, że to żołnierze polscy, ale wiele osób uważa, że raczej antypolscy, bo prawdziwi polscy żołnierze nigdy nie osaczyliby grupki bezbronnych osób, odmawiając dostarczenia im wody, pożywienia i śpiworów.

Zdaniem rządu przebywający na granicy żołnierze są w sytuacji trudniejszej niż uchodźcy, bo ci, chociaż marzną, mokną, głodują, przynajmniej nie są przez nikogo atakowani, tymczasem na wojskowych kilkanaście dni temu brutalnie napadł w TVN24 Władysław Frasyniuk.