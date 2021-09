Mizerski na bis

Jeszcze Polska nie zginęła, póki się modlimy! – zagrzewa wiernych mocno pobudzony abp Jędraszewski.

Ale czy uratowanie Polski to nie jest plan zbyt skromny? Co z tego, że Polska nie zginie, bo będzie się do upadłego modliła, skoro jednocześnie nie przetrwa modlitewnie upośledzona reszta Europy?

Biskup Kawa ze Lwowa nie ma wątpliwości, że Europa potrzebuje pomocy duchowej. I stawia sprawę jasno: „Polska ze względu na swoje duchowe bogactwo jest jedynym krajem, który może uratować UE, aby nie umarła duchowo. To wielkie zadanie dla Polaków”.

Kawa radzi, aby w momentach słabości i zniechęcenia Polacy poprosili o pomoc Maryję.