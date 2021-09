Światła, lasery, bajery u Hołowni. Polityczny niewypał roku

„Jesteście zmęczeni klaskaniem? Nie jesteście? To wspaniale!”. I to by było na tyle, jeśli chodzi o „Pierwszy Kongres Ruchu Polska 2050”.

Światła, lasery, bajery. Reżyserowane dialogi, puste obietnice, przydługa konferansjerka lidera z przerwą na szytą grubymi nićmi ustawkę. Odgrywany entuzjazm publiki. Wreszcie – jako gwóźdź imprezy – reklama mobilnej aplikacji, która uzdrowi polską demokrację. Ściągajmy ją więc czym prędzej na telefony, jeżeli chcemy poczuć się wreszcie prawdziwymi obywatelami!

Mocne… Wielkie brawa dla reżysera, scenografa, oświetleniowca, marketingowca, copywritera, specjalisty od fokusów. Zapewne sporo się w ostatnim czasie napracowali, aby to coś miało ręce i nogi. O jednym tylko nie pomyśleli, widać im umknęło. O polityce, ale to drobiazg.

Jedni przemawiają, drudzy klaszczą

Nie nazywajmy już więcej takich imprez kongresami. To tylko pleniący się w naszej polityce niczym chwast format wyborczej konwencji, który już nawet nie potrzebuje kampanii i wyborów. Polityczne reklamiarstwo pod telewizję i sieciowe streamy, jedynie pozorujące prawdziwą debatę. Bo kongres to spotkanie demokratycznie wybranych delegatów, szczera dyskusja o kierunkach rozwoju organizacji oraz jej ideach, rozliczenie kierownictwa, głosowanie uchwał i stanowisk. Kiedy polskie partie jeszcze były z ducha demokratyczne, cyklicznie organizowały takie imprezy. Ale to było dawno i tamte czasy pewnie już nie wrócą.

Dziś to nie do pomyślenia, żeby z własnej woli na oczach opinii publicznej przeprowadzać wiwisekcję ruchu politycznego i otwierać jego bijące demokratyczne serce, ujawniając wewnętrzne spory i podziały. Teraz liczy się przekaz, forma i dyscyplina. W partiach typu wodzowskiego musi być widoczna jedność kierownictwa z dołami. Jedni więc przemawiają, a drudzy im klaszczą.

Ruch Hołowni jest naj...

Czy jest jednak sens czepiać się akurat Hołowni, że robi to samo co inni? Owszem, gdyż Hołownia nieustannie nas oszukuje, że jego ruch jest inny. „Nie jesteśmy aż i tylko ruchem politycznym. Jesteśmy ruchem obywatelskim. Jesteśmy oddolną inicjatywą Polek i Polaków” – mówił w sobotę przyboczny wodza Michał Kobosko. Problem w tym, że Polska 2050 jest klasycznym przykładem ruchu budowanego odgórnie, wokół jego lidera i zaproponowanej przez niego agendy.

I w porządku, nic w tym złego, tak się teraz buduje polityczne start-upy. Tak robili Palikot, Kukiz, Biedroń. Jeżeli kandydat na lidera ma dość charyzmy, aby mobilizować wokół swojego programu obywateli, to należy mu się uznanie i szacunek. Tylko po co mieszać w głowach obywatelom? Szczególnie w kraju, który autentycznie oddolnym ruchom – takim jak KOR, Solidarność – bardzo wiele zawdzięcza. Po prostu nie przystoi.

Ruch Szymona w ogóle jest naj… Najbardziej pracowity. Ma najfajniejszych aktywistów (flagi w górę!). Najlepszych ekspertów (to akurat prawda) i najbardziej rozbudowane programy (to też). Tylko co z tego, skoro wysiłek tylu sensownych ludzi produkuje parę, która idzie w demagogiczny gwizdek? Mamy Hołowni wierzyć, że wystarczy zapłacić obywatelowi 200 zł za każdy dzień zwłoki w postępowaniu sądowym, aby nasze sądy zmobilizowały się do szybszego orzekania? Zwrócić koszt wizyty u prywatnego lekarza, jeżeli nie można się dostać do publicznego? Jakże łatwo jest naprawić niedomagające od lat systemy, wystarczy tylko chcieć. Kaczyński z Tuskiem nie chceli, ale Szymon jest przecież ulepiony z innej gliny.

Problem z Trybunałem Konstytucyjnym, zasiadającymi tam sędziami dublerami i skutkami prawnymi orzeczeń z ostatnich lat? No to ciach, likwidujemy Trybunał i przenosimy jego kompetencje do sądów powszechnych. Tylko że do tego – niezależnie od zasadności samego postulatu – potrzeba zmiany konstytucji. Tak samo zresztą jak do obniżenia czynnego wieku wyborczego do 16 lat, co również obiecywał w sobotę Hołownia. Ale powiedzieć można wszystko, oby się przebiło przez informacyjny szum.

Stara bryndza zamiast nowej jakości

I jeszcze ta populistyczna otoczka. Jak u Koboski: „oni” mówili, że nie damy rady, że Hołownia się skończył. A tu proszę, tak wspaniale nam idzie, nawet już koło parlamentarne mamy. Kim są „oni”? Nie trzeba precyzować, bo już prekursor takiej gadki Jarosław Kaczyński wytrenował Polaków w jej rozumieniu. „Oni” są tam, na górze. A „my” tutaj, na dole, w miastach i miasteczkach, oto normalni Polacy z ich normalnymi troskami. Owszem, pisowskie „my” mocno się różni od „Szymonowego”. Tam się broni tradycyjnych wartości, a tutaj sprząta lasy i chodzi na strajki klimatyczne. Doceńmy różnicę, gdyż jest zasadnicza. Ale to mimo wszystko ten sam okropny schemat wzniecania społecznych resentymentów. Można godzinami ględzić o potrzebie spójności, ale na końcu zawsze wyjdą z tego podziały.

Hołownia obiecywał nam, że jego „kongres” pokaże nową jakość w polskiej polityce. Niestety wyszła z tego stara bryndza. W porównaniu z niedawnym Campusem Trzaskowskiego – takim, jaki był naprawdę, a nie w relacjach medialnych – to wręcz przepaść. Bo w Olsztynie była autentyczna dyskusja, polityczne emocje, duch demokracji. Niezależnie od tego, co powiedziało się Nitrasowi, Grodzkiemu albo Balcerowiczowi. Prawdziwym podmiotem tamtej imprezy byli bowiem jej młodzi uczestnicy.

Ci u Hołowni stanowili tylko tło dla lidera. I bynajmniej nie pomogło nieznośne pompowanie balonika w ostatnich dniach, szczególnie marnej jakości spektakl z tajemniczym gościem, który odmieni oblicze tej ziemi. Na koniec wyszło z tego wielkie nic. Jak dotąd polityczny niewypał roku.

